В ЕС резко отреагировали на восстановление смертной казни в США

В США восстановили смертную казнь после 17-летнего моратория. Фото: Reuters

Евросоюз раскритиковал решение Соединенных Штатов Америки восстановить смертную казнь после почти 20-летней паузы.

Часть казней уже состоялась, другие запланированные на декабрь и январь. Об этом сообщает Европейская служба внешнеполитической деятельности.

"В июле 2020 администрации США приняла решение возобновить после почти 20-летней паузы смертную казнь на федеральном уровне. С тех пор 8 заключенных, приговоренных к смерти, были казнены. Кроме того, еще 6 должны планируют казнить в декабре 2020 года и январе 2021", - говорится в сообщении.

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В Евросоюзе напомнили о своем решительно и недвусмысленно неприятие смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах.

ЕС также настоятельно призывает США отменить свое решение и прекратить все казни на федеральном уровне.

"Большое количество казней на федеральном уровне противоречит резкому сокращению применения смертной казни в отдельных штатах США и с глобальными тенденциями", - говорится в заявлении.

Последний раз в Соединенных Штатах смертную казнь осуществляли в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий, потому что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.івч Смертная казнь применяется в некоторых штатах. Конгресс США своим актом установил, что высшая мера может применяться только в отношении преступников, совершивших жестокие убийства с отягчающими обстоятельствами.