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воскресенье, 06 февраля 2022 00:20

До 250 километров в час. Мадагаскар накрыл мощный циклон
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Фото: Reuters

Мощный циклон накрыл Мадагаскар в субботу вечером.

Об этом сообщает Le Figaro.

Он вышел на берег в районе города Мананзари. Ураган принес с собой сильный ветер и дождь. Синоптики прогнозируют скорость ветра до 250 км/ч и волны от 10 до 15 метров.

Люди жалуются на нехватку питьевой воды, которую перед ураганом отключили. Некоторые отложили запасы. "Мы запасались на неделю рисом, а также крупами, потому что из-за отключения электроэнергии мы больше не можем хранить мясо или рыбу", - объясняет владелица гостиницы в приморском городе.

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По словам представителя Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенса Лайерке, ожидается, что влияние циклона на Мадагаскаре будет "значительным", в том числе в районах, которые все еще восстанавливаются после недавнего урагана Ana. Он прошёл Мадагаскаром в январе. Тогда погибли около 60 человек.

В Южной Африке в результате наводнения, вызванного тропическим штормом Ana, погибли не менее 70 человек. Сильные дожди и грозы накрыли ряд регионов уже после шторма. Это поспособствовало наводнениям. В Малави погибли по меньшей мере 11 человек. Мозамбик сообщил о 18 смертельных случаях.

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