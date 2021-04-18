Для России надо определить красные линии - Макрона

Президент отметил, что Европе нужен честный и открытый диалог с Россией. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мероприятие в отношениях с Россией должен определить красные линии, через которые ей не следует переступать.

В интервью телеканалу CBS он сказал:

"Я считаю, что в случае недопустимого поведения следует вводить санкции", - отметил французский лидер.

При этом он указал на необходимость "конструктивного диалога", подчеркнув, что "не следует ограничиваться санкциями". Макрона отметил, что Европе нужен честный и открытый диалог с Россией.

Ранее в Госдепе заявили, что шаги РФ, направленные на ухудшение дипломатических отношений с США, в Госдепе назвали "эскалационными" и "досадными".