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суббота, 17 апреля 2021 13:18

Российская строна хочет эскалации и это обидно - ответ Госдепа на угрозы России в отношении США

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Российская строна хочет эскалации и это обидно - ответ Госдепа на угрозы России в отношении США
Госдеп назвал досадным стремление России к эскалации. Фото: nrcu.gov.ua

Шаги РФ, направленные на ухудшение дипломатических отношений с США, в Госдепе назвали "эскалационными" и "досадными".

Об этом говорится в электронном письме представителя Государственного департамента США, сообщает Reuters.

"Не в наших интересах попадать в цикл эскалации, но мы оставляем за собой право реагировать на любую российскую месть против Соединенных Штатов", - отметил представитель Госдепа.

Такая реакция Соединенных Штатов на действия РФ по высылке из России 10 американских дипломатов. Также в российском МИД потребовали выезда 5 польских дипломатов - в ответ на действия Варшавы, которая в поддержку санкций США отослала из страны трех представителей российского консульства.

Министерство иностранных дел России заявило, что также прекратит деятельность в России американских фондов и неправительственных организаций, которые, по его мнению, вмешиваются во внутренние дела страны, тогда как министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о потенциальных "болезненных" мерах, направленных на бизнес США в России.

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"Есть и другие опции. Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально "ущемить" американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали", - говорится в обнародованном 16 апреля заявлении российского ведомства.

Вашингтон ранее заявлял, что американские санкции являются реакцией на вмешательство России в прошлогодние выборы в США, кибервзлом, агрессию в отношении Украины и другие предполагаемые преступные действия.

Однако Россия отрицает все обвинения США.

Соединенные Штаты ввели санкции против 32 субъектов и физических лиц Российской Федерации за попытки повлиять на президентские выборы 2020 года. А также из-за хакерских атак. На 8 физических и юридических лиц введены санкции из-за оккупации Крыма. США высылают из Вашингтона 10 российских дипломатов. Финансовым учреждениям США с 14 июня запрещена прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка, Минфина и Фонда нацблагосостояния РФ. Под санкции попали 6 российских технологических компаний, которые, по данным США, оказывают поддержку российским спецслужбам.

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Дата
17
апреля

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