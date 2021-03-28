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воскресенье, 28 марта 2021 20:18

Для реконструкции Нотр-Дама срезают 200-летние дубы

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Для реконструкции Нотр-Дама срезают 200-летние дубы
В целом планируется срезать 1000 дубов. Фото: CNN

Во Франции начали срезать дубы старше 200 лет, будут использоваться для реконструкции собора Парижской Богоматери.

Деревья начали срезать, в частности, в бывшем королевском лесу Берсей. Об этом сообщает CNN.

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Первым из срубленных деревьев, стал дуб, посаженный еще во времена Французской революции. Его возраст около 230 лет.

В целом планируют срезать 1000 дубов для восстановления деревянной решетки крыши и замены основы шпиля.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля.

Утром, 16 апреля, пожар в Нотр-Дам ликвидировали. В результате пожара обрушился шпиль собора. Структуру здания Нотр-Дам-де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за 5 лет.

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Дата
28
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