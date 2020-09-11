Для насильников требуют публичной казни

Шеф полиции Лахора Умар Шейх / Daily Times

В Пакистане женщина остановилась близ города Лахор, когда не хватило горючего. На авто напали двое вооруженных мужчин. Изнасиловали на глазах у двух детей. Глава региональной полиции заявил, что жертва сама виновата. Общественность требует отставки главы полиции и смертной казни для насильников.

По делу задержали 15 мужчин. Хотя непосредственными исполнителями преступления были двое, которые напали ночью на пустой автостраде. Они выбили стекло машины, вытащили жертву и надругались на глазах у детей. Пишет польское Radio ZET.

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Шеф полиции в регионе Лахор Умар Шейх в телеинтервью обвинил жертву в том, что путешествовала с детьми ночью одна, без мужа, и не рассчитала количество горючего. Эти слова осудили защитники прав человека и общественность, требующие его отставки.

Нападение осудили в СМИ и соцсетях. Часть общества требует публичной казни насильников.

"Право находиться в общественном месте, право на безопасное передвижение - фундаментальное для каждого человека в Пакистане. Включая женщин", - заявили в организации "Женщина за законодательную инициативу".

В феврале в стране голосовали по законопроекту о публичном повешении за сексуальное насилие и убийство детей. Однако парламент его не принял.