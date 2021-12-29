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воскресенье, 02 января 2022 03:14

Для нарушителей карантина проводят парады позора

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Для нарушителей карантина проводят парады позора
Четверо подозреваемых в масках и защитных костюмах с плакатами с их фотографиями и именами прошли перед большой толпой / Twitter

Вооруженный спецназ на юге Китая провел по улицам четырех нарушителей карантина, что вызвало критику в адрес деспотичного подхода властей.

Четверо подозреваемых в масках и защитных костюмах с плакатами с их фото и именами прошли парадом позора во вторник перед большой толпой в городе Цзинси. Об этом пишет Daily Mail.

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Публичное порицание стало частью мер, объявленных местными властями, чтобы наказать нарушителей карантина.

Китай запретил такое публичное осуждение за совершении уголовных преступлений в 2010 году после десятилетий протестов правозащитников. Но эта практика вновь всплыла, поскольку местные органы власти изо всех сил пытаются проводить политику нулевого распространения коронавируса.

Нарушения карантина произошло из-за того, что жителям города запретили выходить на улицы, из-за чего они рискуют голодать. Людям запретили выходить даже для покупки еды. В городе с населениям 13 млн человек зафиксировали всего 175 случаев коронавируса.

Власти Сианя заявили, что людям разрешено покидать дома только в случае неотложной медицинской помощи. Городские власти додали, что жителям районов с низким уровнем риска разрешат покупать предметы первой необходимости после завершения тестирования и если их результаты будут отрицательными. Такие меры изоляции побудили некоторых жителей обратиться за помощью в соцсети, заявив, что они "голодают", и обратиться к соседям за припасами.

В Украине больше не будут вводить тотальные локдауны. Бизнес сможет работать в красных зонах при условии 100% вакцинации коллективов, заявил премьер Денис Шмигаль.

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