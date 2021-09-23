Для борьбы с браконьерами сожгли 2,5 тыс. редкостных рогов носорогов

Редкостные роги носорогов сжигают в огне / Reuters

Почти 2,5 тыс. редких рогов носорогов уничтожили во время первой такой процедуры в Индии. Это сделали в рамках кампании по борьбе с браконьерством, приуроченной к Всемирному дню носорога в среду, 22 сентября.

Однорогие носороги, находящиеся под угрозой исчезновения, раньше были широко распространены в регионе, но охота и потеря среды обитания сократили их численность до нескольких тысяч. Большинство из них обитают в индийском штате Ассам. Об этом пишет Al Jazeera.

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Торговля рогами носорога запрещена в стране с 1977 года Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Но защитники природы предупреждают, что попытки браконьерства продолжаются на фоне спроса со стороны Китая и Вьетнама, где рог носорога продвигается как чудесный ингредиент в нетрадиционной медицине.

"Этим хотим послать два сообщения: не верим, что рога носорога имеют какую-либо лечебную ценность, но верим в сохранение живых носорогов", - заявил главный министр Ассама Химанта Бисва Сарма.

Он находится возле национального парка "Казиранга", внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там обитают более 2 тыс. однорогих носорогов - самая большая популяция в мире.

Во время церемонии рога аккуратно помещали слоями в несколько больших печей, прежде чем поджечь. Части этих животных с 1969 года были на хранении у правительства. Часть изъяли у браконьеров. Другие извлекли из носорогов, умерших естественной смертью. Все смерти носорогов в штате регистрируются местной полицией.

Перед церемонией извлекли ДНК из каждого рога и присвоили каждой части животного уникальный идентификационный номер, чтобы создать базу данных генов для научных исследований и усилий по сохранению вида. Министр лесов и окружающей среды Ассама Паримал Суклабайдья добавил, что 94 рога отложили, и они будут сохранены в целях сохранения наследия.

"Международный фонд носорогов" сообщил, что смертность от браконьерства носорогов в последние годы снижается на фоне усилий Индии и Непала. Там добавили, что популяция однорогих существ выросла до более, чем 3,7 особей после того, как в начале 1900-х сократилась до 100 особей.

В ЮАР вместе с ослаблением карантина растет количество смертей носорогов от рук браконьеров.