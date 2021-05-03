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В Африке с ослаблением карантина начали убивать больше носорогов

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В Африке с ослаблением карантина начали убивать больше носорогов
В Африке браконьеры начали убивать больше носорогов. Фото: Reuters

В Южно-Африканской Республике вместе с ослаблением карантина растет количество смертей носорогов от рук браконьеров.

Как отмечается, в 2020 году из-за карантина власти ЮАР ввели ограничения на поездки внутри страны и за границу. Поэтому в течение всего прошлого года жертвами браконьеров стали 394 носорога. Это на 30% меньше, чем в 2019 году, передает Reuters.

Осенью 2020 году страна ослабила ограничения на международные поездки, и с ноября количество охот браконьеров значительно возросло.

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Руководитель международной программы по защите носорогов WWF Джо Шоу предположила, что распространение охоты на животных связано с ростом спроса на них на черных рынках, возникшим из-за карантина.

22 сентября отмечается Всемирный день носорога. Такую идею предложил 2010 года мировой фонд дикой природы (WWF).

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