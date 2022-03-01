Дипломаты демонстративно покинули зал во время выступления Лаврова в ООН

Дипломаты на заседании ООН во время видеовыступления главы российского МИД Сергея Лаврова демонстративно покинули зал.

Об этом сообщил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

"Довольно поддаваться безумию военных преступников. Мы выслушаем вас в Международном трибунале за военные преступления путинского режима", - написал Кислица.

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Присутствовавшая на заседании украинская дипломатка Евгения Филипенко поблагодарила мир за поддержку Украины, предает издание Guardian.

"Искренне спасибо за это замечательное проявление поддержки украинцев, которые борются за свою независимость", - сказала она своим коллегам.

Визит главы МИД РФ Сергей Лавров в Женеву отменен из-за запрета на полет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС. Об этом сообщили в посольстве России в Швейцарии.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что "обращение в Секретариат ООН не дало результатов".