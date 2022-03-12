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суббота, 12 марта 2022 12:13

Спецтема: Война России против Украины

Дипломатия не поможет: у Байдена высказались о путях завершения путинской агрессии

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Дипломатия не поможет: у Байдена высказались о путях завершения путинской агрессии
Нед Прайс

Администрация президента США Джо Байдена не видит дипломатическую развязку для завершения войны России против Украины.

При этом в Белый дом твердо стоит на том, чтобы не открывать дверь любому потенциальному соглашению, которое приведет к капитуляции Украины, передает cnn.

"Наша позиция состоит в том, что мы поддержим решение, принятое путем переговоров, которое уважает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. И точка. Мы оказываем давление в надежде, что в конечном итоге будет достигнуто решение путем переговоров, но непохоже, что Путин хочет этого прямо сейчас", - сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

США будут продолжать оказывать все виды помощи в восстановлении, которые помогут Украине выжить как суверенное государство.

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Поддержка, которую США продолжают оказывать Украине, также рассматривается как фактор, который может – со временем – заставить Россию сесть за стол переговоров в более серьезной форме.

"Давление, с которым она сталкивается на поле боя, тяжелое экономическое положение, в котором она находится у себя дома. Мы надеемся, что эти силы объединятся, и это заставит РФ сесть за стол переговоров таким образом, который действительно подразумевает хорошее свободу", - добавил Прайс.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с президентом США Джозефом Байденом дальнейшие шаги по оборонной поддержке и усилению санкционного давления на РФ.

Байден заявил журналистам, что РФ "заплатит высокую цену", если Путин решится использовать химическое оружие.

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