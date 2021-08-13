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пятница, 13 августа 2021 15:29

Детям от четырех лет разрешат менять пол

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Детям от четырех лет разрешат менять пол
Школам сказали, что им не нужно сообщать родителям, если ученик сообщает им, что хочет сменить пол / Getty Images

Дети в возрасте от четырех лет в Шотландии смогут изменить пол в школе без согласия родителей.

Любой ученик, решивший сменить пол, должен получать поддержку и быть выслушанным в школе, в соответствии с новыми советами шотландского правительства. Об этом пишет Daily Mail.

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Новое руководство применяется в начальных школах к детям от четырех - пяти лет. Потому что "признание и развитие гендерной идентичности может происходить в таком молодом возрасте".

В руководстве говорится, что учителя не должны расспрашивать ребенка, который говорит, что хочет жить как мальчик или девочка. А вместо этого спрашивать его новое имя.

Начальным и средним школам также приказано включить в учебную программу книги с изображением трансгендеров, дать ученикам возможность выбирать, какие раздевалки или туалеты использовать, и рассмотреть возможность введения гендерно нейтральной формы.

Это руководство многие родителеи назвали "шокирующим". Оно вызвало опасения, что детям позволяют принимать жизненно критические решения в слишком раннем возрасте.

"Некоторые молодые люди исследуют свою гендерную идентичность в начальной школе. Начальные школы должны быть в состоянии удовлетворить потребности этих детей, предоставить им безопасную, инклюзивную и уважительную среду для обучения", - говорится в руководстве.

В документе также говорится, что ни один шотландский закон не обязывает людей пользоваться туалетами, которые соответствуют полу от рождения.

"Руководство описывает, как школы могут поддерживать трансгендерных молодых людей, обеспечивая при этом полное уважение прав всех учеников. Он дает школам практические советы. Руководство не носит предписывающий характер и не способствует переходу в другой пол", - говорит министр образования Шотландии Ширли-Энн Сомервилл.

Сенат США впервые в истории утвердил на должность помощника министра здравоохранения и социальных служб трансгендера. 63-летняя Рейчел Левин стала первой такой особой на федеральной должности.

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