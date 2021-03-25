На федеральную должность в Сенат США впервые назначили трансгендера

Рейчел Левин стала первой трансгендеркой в Сенате США. Фото: Reuters

Сенат США впервые в истории утвердил на должность помощника министра здравоохранения и социальных служб трансгендера. 63-летняя Рейчел Левин стала первой небинарной особой на федеральной должности.

Ранее она возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания, пишет kommersant.

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Левин активно работала в период пандемии коронавируса и привлекла этим внимание президента США Джо Байдена, который выдвинул ее кандидатуру на должность помощника министра здравоохранения.

В 2011 году Левин стала женщиной. Через 2 года после этого развелась с женой. У нее есть сын и дочь от этого брака.

Впервые в истории журнала Time на обложке оказался трансгендерный актер Элиот Пейдж - в прошлом Эллен Пейдж.