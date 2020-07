Дети прыгали из окна, спасаясь из пылающего дома

Во французском Гренобле двое мальчиков, 3- и 10-летнего возраста, выпрыгнули из окна, чтобы спастись от пожара в доме.

Внизу детей ловили их соседи, которые ранее успели выбраться из пылающего здания, пишет ABC news.

Младший ребенок прыгнул с третьего этажа в момент, когда из окна квартиры вырвался черный дым и пламя перебросилось на соседний балкон. Старший брат в этот момент успел ухватиться за остатки балкона, после чего позволил себе упасть в объятия соседей, ждавших внизу. Видеозапись этого драматического спасения поразила сеть.

The moment two children jump from a window into the arms of rescuers below to escape a fire



The incident happened in the French city of Grenoble



Warning: This video contains some upsetting scenes https://t.co/MknWrz7xDi pic.twitter.com/ljyxLBauPr