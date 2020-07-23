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четверг, 23 июля 2020 12:04

Дети прыгали из окна, спасаясь из пылающего дома

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Дети прыгали из окна, спасаясь из пылающего дома
В Гренобле дети прыгнули из окна во время пожара. Фото: скриншот из видео

Во французском Гренобле двое мальчиков, 3- и 10-летнего возраста, выпрыгнули из окна, чтобы спастись от пожара в доме.

Внизу детей ловили их соседи, которые ранее успели выбраться из пылающего здания, пишет ABC news.

Младший ребенок прыгнул с третьего этажа в момент, когда из окна квартиры вырвался черный дым и пламя перебросилось на соседний балкон. Старший брат в этот момент успел ухватиться за остатки балкона, после чего позволил себе упасть в объятия соседей, ждавших внизу. Видеозапись этого драматического спасения поразила сеть.

Спасательная операция оказалась успешной - и дети выбрались из пожара целыми. Однако они могли отравиться едким дымом, поэтому обоих мальчиков доставили в больницу. Также госпитализировали еще 17 жителей дома.

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Один из очевидцев происшествия, 25-летний студент Атумани Валид, рассказал, что дверь квартиры с детьми пытались открыть четверо или пятеро человек. Студент при этом сильно повредил запьястье, врачи даже заподозрили перелом.

"Я услышал крики и пошел узнать, что произошло... Мы не знали, что делать. Мы хотели сломать дверь, но это было невозможно", - сказал Валид.

Когда стало понятно, что взломать дверь не получится, соседи вышли на улицу и стали уговаривать мальчиков спрыгнуть.

Мэр Эрик Пиолль поздравил жителей города со спасением, которое, по его словам, подчеркнуло "городскую традицию солидарности и взаимопомощи".

Недавно во французском городе Нанти загорелся готический собор Петра и Павла XV столетия. Пожарные работали над ликвидацией огня целый день. Пламя полностью уничтожило орган.

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23
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