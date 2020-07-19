После пожара в соборе Святых Петра и Павла задержали африканца

В соборе сгорел орган. Фото Рейтер

39-летний мужчина задержан в связи с пожаром в соборе XV века во французском городе Нанте.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мужчина, беженец из Руанды, работал волонтером для собора и был ответственным за закрытие здания в пятницу вечером.

Мужчину взяли под стражу, пока устанавливают несоответствия его графику. Прокурор отметил, что любые выводы относительно задержанного были бы преждевременными.

В субботу прокуратура заявила, что на месте начались три пожара и признаков взлома не было. Власти начали расследование по подозрению в поджоге.

Пожар в готическом соборе Петра и Павла XV века началась в субботу утром. Пожарные приняли пламя под контроль через несколько часов и полностью потушили до вечера. Огонь полностью уничтожил орган.

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Собор загорелся чуть больше чем через год после пожара в соборе Нотр-Дам в Париже, которая уничтожила его крышу и главный шпиль.