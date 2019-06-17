Дети подорвали бомбу в баре: 30 погибших

В Нигерии произошли три взрыва. Фото: washingtonexaminer.com

Две девочки и мальчик взорвали себя у городе Кондуга в Нигерии.

"Они стали тремя смертниками, которые взорвали себя. Убили 30 человек и ранили 39", - сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.

Ответственность за теракт еще никто не взял.

Известно, что боевики террористической группировки "Боко Гарам" часто устраивают нападения в регионе. Террористы вербуют детей, которых похищают из сел на севере Нигерии.

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Один теракт произошел в городе Кондуга в воскресенье около 21 часов в зале, где болельщики смотрели футбол. Позже прозвучали еще два взрыва - смертники взорвали себя в толпе в баре.

У пирамид Гизы в Египте произошел взрыв. Не менее 12 человек получили ранения. Большинство из них - туристы.