Дети подорвали бомбу в баре: 30 погибших

 
Ексклюзивы
1/5
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 873
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 207
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 261
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
22 Просмотров: 6606
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 324
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1782
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3447
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3357
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 25119
Фото
Все фото
4
5
5
6
41
Зеленский приехал в Париж
Зеленский приехал в Париж
За справками не нужно ходить, нигде в учреждениях нет очередей, - украинка о жизни в Эстонии
За справками не нужно ходить, нигде в учреждениях нет очередей, - украинка о жизни в Эстонии
&quot;Марихуана пахло все, даже пес&quot; - девушка рассказала о работе волонтером в Испании
"Марихуана пахло все, даже пес" - девушка рассказала о работе волонтером в Испании
Создали 600-метровую картину на траве
Создали 600-метровую картину на траве
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
Видео
Все видео
Высмеяли поведение Путина перед лидером Китая
Высмеяли поведение Путина перед лидером Китая
В Китае произошло масштабное наводнение: десятки погибших
В Китае произошло масштабное наводнение: десятки погибших
США показали видеодоказательство нападения Ирана на танкеры
США показали видеодоказательство нападения Ирана на танкеры
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
Путин забыл: целый город России просит убежища в Канаде
Путин забыл: целый город России просит убежища в Канаде
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1827
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3051
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5346
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 693
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
понедельник, 17 июня 2019 17:50

Дети подорвали бомбу в баре: 30 погибших

  Комментировать
Дети подорвали бомбу в баре: 30 погибших
В Нигерии произошли три взрыва. Фото: washingtonexaminer.com

Две девочки и мальчик взорвали себя у городе Кондуга в Нигерии.

"Они стали тремя смертниками, которые взорвали себя. Убили 30 человек и ранили 39", - сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.

Ответственность за теракт еще никто не взял.

Известно, что боевики террористической группировки "Боко Гарам" часто устраивают нападения в регионе. Террористы вербуют детей, которых похищают из сел на севере Нигерии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео и манифест подростка, устроившего теракт в школе

Один теракт произошел в городе Кондуга в воскресенье около 21 часов в зале, где болельщики смотрели футбол. Позже прозвучали еще два взрыва - смертники взорвали себя в толпе в баре.

У пирамид Гизы в Египте произошел взрыв. Не менее 12 человек получили ранения. Большинство из них - туристы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дети подорвали бомбу в баре: 30 погибших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

С кремлем договорились о Киеве

Китай испытал термоядерную бомбу

На мюзикл пускали только совершеннолетних

Самое читаемое
&quot;Не отказывает ни одному мужчине&quot;: скандальный каталог французских куртизанок
"Не отказывает ни одному мужчине": скандальный каталог французских куртизанок
18
 1 Просмотров: 42796
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган Просмотров: 25849
Зеленский в Мариуполе &quot;искупался&quot; в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
 15 Просмотров: 21124
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
8
 Просмотров: 18892
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 1 Просмотров: 17452
Мир
Илон Маск объяснил, почему удалил свой аккаунт в Twitter
Илон Маск объяснил, почему удалил свой аккаунт в Twitter Просмотров: 171
Посчитали потери Huawei вызванные санкциями США
Посчитали потери Huawei вызванные санкциями США Просмотров: 261
Создали аккумулятор из камней
Создали аккумулятор из камней Просмотров: 891
Высмеяли поведение Путина перед лидером Китая
Высмеяли поведение Путина перед лидером Китая
 Просмотров: 2953
Зеленский приехал в Париж
Зеленский приехал в Париж
4
 Просмотров: 8343
Больше всего комментируют
15
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
9
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
7
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
3
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
2
Арбитражный суд завершил слушания иска Украины против России
Голосов: 734
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua