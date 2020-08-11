"Дети - это самое важное" - Тихановская записала видеообращение из Литвы

Светлана Тихановская виехала из Беларуси в Литву. Фото http://bug.org.ua

Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видеообращение. В нем заявила, что решение покинуть страну приняла самостоятельно.

Также отметила, что так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально.

"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. это решение я приняла совершенно самостоятельно", - сказала она.

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По ее словам, она была готова к тому, что многие ее не поймут и осудят.

"Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - добавила она.

Отъезд Тихановской позволил освободить начальника штаба кандидата - Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом рассказало доверенное лицо кандидата