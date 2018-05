Десятки расстреляных снайперами, тысячи раненых, призывы к джихаду - США открыли посольство в Иерусалиме

В Палестинской автономии происходит 35-тысячный протест против открытия посольства США в Иерусалиме. 900 человек получили ранения. По меньшей мере 41 человек был застрелены снайперами.

США официально открыли свое представительство. Израильские снайперы уничтожили демонстрантов возле границы Газа, еще сотни получили ранения среди посольских протестов, сообщает Reuters.

41 погиб, в том числе 7 несовершеннолетних - среди них девушка и парамедик.

1960 ранены - в том числе 200 несовершеннолетних и 78 женщин.

11 журналистов получили ранения.

28 из раненых - в критическом состоянии.

918 ранены израильскими солдатами, сообщают журналисты в Twitter.

Deadly clashes erupt at Gaza-Israel border protests ahead of the opening of the new U.S. Embassy in Jerusalem.

