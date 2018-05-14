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Десятки расстреляных снайперами, тысячи раненых, призывы к джихаду - США открыли посольство в Иерусалиме
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Десятки расстреляных снайперами, тысячи раненых, призывы к джихаду - США открыли посольство в Иерусалиме
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2 тыс. получили ранения в результате столкновений на границе между Израилем и сектором Газа из-за открытия американского посольства в Иерусалиме
Фото: Reuters
2 тыс. получили ранения в результате столкновений на границе между Израилем и сектором Газа из-за открытия американского посольства в Иерусалиме
2 тыс. получили ранения в результате столкновений на границе между Израилем и сектором Газа из-за открытия американского посольства в Иерусалиме
2 тыс. получили ранения в результате столкновений на границе между Израилем и сектором Газа из-за открытия американского посольства в Иерусалиме
2 тыс. получили ранения в результате столкновений на границе между Израилем и сектором Газа из-за открытия американского посольства в Иерусалиме

В Палестинской автономии происходит 35-тысячный протест против открытия посольства США в Иерусалиме. 900 человек получили ранения. По меньшей мере 41 человек был застрелены снайперами.

США официально открыли свое представительство. Израильские снайперы уничтожили демонстрантов возле границы Газа, еще сотни получили ранения среди посольских протестов, сообщает Reuters.

41 погиб, в том числе 7 несовершеннолетних - среди них девушка и парамедик.

1960 ранены - в том числе 200 несовершеннолетних и 78 женщин.

11 журналистов получили ранения.

28 из раненых - в критическом состоянии.

918 ранены израильскими солдатами, сообщают журналисты в Twitter.

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Израильские военные предупредили участников массовых протестов в секторе Газа, что они рискуют своей жизнью, если будут приближаться к границе.

Глава Аль-Каиды Айман аль-Завахири призвал последователей группы провести джихад против США

Россия считает, что посольство увеличит напряжение на Ближнем Востоке. Турция говорит, что "США сейчас является частью проблемы в регионе".

Лига арабских государств планирует провести внеочередное заседание для обсуждения "незаконного" перемещения американского посольства.

Противостояние обострилось после прибытия делегации Белого дома, в том числе дочери Дональда Трампа Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, а также израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и заявил о намерении перенести в этот город посольство США, которое до сих пор находилось в Тель-Авиве.

21 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает государства не признавать Иерусалим столицей Израиля.

В результате первой арабо-израильской войны 1947-1949 годов Восточный Иерусалим отошел к Иордании, а западные районы - в Израилю. В шестидневной войне 1967-го израильская армия захватила восточную часть города. Там доминирует арабское население. Палестинцы считают столицей своего будущего государства. Совет безопасности ООН признала аннексию территории неправомерным. С 1947-го по городу закреплен особый статус. Ни одно государство не признало Иерусалим ни израильской, ни палестинской столицей. Все иностранные посольства расположены в Тель-Авиве.

В 1989-м США арендовали в Иерусалиме на 99 лет участок под посольство. В 1995 году Конгресс решил перенести его из Тель-Авива. Однако каждый следующий президент откладывал это, чтобы не обострять ситуацию на Ближнем Востоке.

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