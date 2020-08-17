Дешевый и быстрый: в США создали новый тест на коронавирус

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 477
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2358
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2313
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1332
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 918
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2385
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1503
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18900
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
6
6
10
3
6
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Работники Минского метро готовятся бастовать
Работники Минского метро готовятся бастовать
Киевляне нарядили памятник Сковороде в честь белорусов
Киевляне нарядили памятник Сковороде в честь белорусов
Видео
Все видео
Лукашенко повторил фразу-мем Януковича
Лукашенко повторил фразу-мем Януковича
Лукашенко прибыл на митинг
Лукашенко прибыл на митинг
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1692
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 918
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1782
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 765
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2385
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
17 августа 2020
Просмотров: 9
Допоміг "Ювентусу" приборкати "Мілан"
У першій половині 1990-х "Мілан" домінував у італійському та європейському футболі. Команда чотири рази перемогла в національному чемпіонаті та тричі ...
понедельник, 17 августа 2020 16:24

Дешевый и быстрый: в США создали новый тест на коронавирус

  Комментировать
Дешевый и быстрый: в США создали новый тест на коронавирус
В США создали быстрый и точный тест на выявление коронавируса.Фото: BBC

В США создали быстрый и дешевый тест на наличие Covid-19. Об этом сообщил CNN.

Тест SalivaDirect, предназначен для быстрого обнаружения в слюне SARS-CoV-2. Его изобрели исследователи Йельской медицинской школы.

Результат можно узнать за несколько часов. Тест получил одобрение Управления по продовольствию и медикаментам США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай вслед за Россией зарегистрировал вакцину от коронавируса

Тест SalivaDirect не требует специального оборудования и устройств для сбора образцов, использует доступные реактивы.

"Надеемся, что лаборатории будут продавать тесты людям по 10 долларов. Это поможет ликвидировать пандемию еще до появления вакцины", - говорит профессор эпидемиологии из Йельского университета Натан Грубоу.

Тест может показать правильный ответ, как и традиционный анализ носового мазка, но за менее чем 3 ч. Он станет общедоступным в ближайшие дни.

За последние сутки в Украине обнаружили 1464 новых больных на коронавирус. На 17 августа имеется 92 820 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2089 летальные. 21 больной умер за последние сутки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дешевый и быстрый: в США создали новый тест на коронавирус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Террорист на фургоне давил прохожих

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 22222
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
18
 Просмотров: 16083
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 13752
66-летняя Любовь Успенская стала мамой
66-летняя Любовь Успенская стала мамой Просмотров: 9054
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
15
 Просмотров: 5832
Мир
МЗС вперше в історії викликало свого посла з Білорусі
МЗС вперше в історії викликало свого посла з Білорусі Просмотров: 36
"Колхозник бывший превратился в монстра" - Слепаков написал стихотворение Лукашенко
"Колхозник бывший превратился в монстра" - Слепаков написал стихотворение Лукашенко Просмотров: 162
Ученые зафиксировали рекордную температуру в истории
Ученые зафиксировали рекордную температуру в истории Просмотров: 234
Лукашенко объявили персоной нон грата в ЕС, а его приспешников внесли в черный список
Лукашенко объявили персоной нон грата в ЕС, а его приспешников внесли в черный список Просмотров: 639
Взрыв в Бейруте: Украина выделила кругленькую сумму на помощь
Взрыв в Бейруте: Украина выделила кругленькую сумму на помощь Просмотров: 315
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
3
Имеем шансом для восстановления территориальной целостности - Чубаров
2
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
2
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит
Голосов: 1793
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua