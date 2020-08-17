Дешевый и быстрый: в США создали новый тест на коронавирус

В США создали быстрый и точный тест на выявление коронавируса.Фото: BBC

В США создали быстрый и дешевый тест на наличие Covid-19. Об этом сообщил CNN.

Тест SalivaDirect, предназначен для быстрого обнаружения в слюне SARS-CoV-2. Его изобрели исследователи Йельской медицинской школы.

Результат можно узнать за несколько часов. Тест получил одобрение Управления по продовольствию и медикаментам США.

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Тест SalivaDirect не требует специального оборудования и устройств для сбора образцов, использует доступные реактивы.

"Надеемся, что лаборатории будут продавать тесты людям по 10 долларов. Это поможет ликвидировать пандемию еще до появления вакцины", - говорит профессор эпидемиологии из Йельского университета Натан Грубоу.

Тест может показать правильный ответ, как и традиционный анализ носового мазка, но за менее чем 3 ч. Он станет общедоступным в ближайшие дни.

За последние сутки в Украине обнаружили 1464 новых больных на коронавирус. На 17 августа имеется 92 820 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2089 летальные. 21 больной умер за последние сутки.