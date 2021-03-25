День Воли: в Беларуси более 100 задержаний

В Беларуси прошел День Воли: задержаны более 100 митингующих. Фото: Главком

В неофициальный праздник Беларуси-День свободы в стране задержано около 140 человек.

Демонстрации сегодня прошли в Минске и ряде других городов, несмотря на запрет властей, сообщает правозащитная организация "Вясна".

Только в Минске задержаны 87 человек. Также в 18 городах и селениях страны задержаны около 50 граждан. Это не только те, кто прогуливаются на улице, многие задержания проходят на дому с обысками.

В Минск была стянута военная техника, в частности водометы.

"Вечером в столице люди прогуливались небольшими группами по центральным улицам, автомобилисты достаточно активно сигналили. Вечером по всей стране продолжились задержания, но в основном в столице", - говорится в сообщении.

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