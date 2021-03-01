Демонстранты ворвались в здание правительства с требованием отставки Пашиняна

Митингующие ищут Пашиняна. Фото: varlamov

1 марта группа протестующих, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ворвались в здание правительства в Ереване.

Подробностями поделилось издание "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тысячи человек вышли на митинг за отставку Пашиняна

Десятки демонстрантов зашли в здание правительства, потому что считали, что там мог скрываться Пашинян.

Пока сообщений о пострадавших или о задержании не поступало.

В четверг, 25 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Армении требовал немедленной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства.