Демократы выбрали Байдена своим официальным кандидатом

Джо Байден станет соперником Дональда Трампа на выборах президента США. Фото: REUTERS

Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 бывшего вице-президента Джо Байдена.

Решение выдвинуть Байдена было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин. Об этом сообщает CBS News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: как изменился разрыв между Трампом и Байденом

Из-за эпидемии коронавируса голосование прошло в формате видеоконференции.

Проголосовать предлагали за двух кандидатов: по Джо Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и действующий президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.