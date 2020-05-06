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среда, 06 мая 2020 15:21

Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания

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Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Украина поднялась в рейтинге демократизации, однако остается немало проблем, которые существенно тормозят этот процесс как у нас, так и в других странах. Фото: Reuters

Доклад американской правозащитной организации "Дом Свободы" (Freedom House) "Страны переходного периода" определяет Демократический рейтинг стран по шкале от 1 до 7. В нынешнем докладе Украина получила 3.39, а в целом ее уровень демократии оценен в 40%.

Для сравнения, самый высокий балл получила Эстония - 6.07, а Россия - 1.39. Кроме Эстонии, Украину опередили Словения, Латвия, Чехия, Литва, Словакия, Польша, Болгария, Румыния, Хорватия, Сербия, Черногория, Албания и Северная Македония.

Несмотря на это, мы говорим о значительном прогрессе. В течение последних 2 лет в Украине зафиксировали самые "большие улучшения в истории наблюдений отчета". Для сравнения, в 2010 году "демократический балл" Украины составлял 3.61, в 2013-м - 3.14, 2014-м - 3.07. Самые высокие баллы в этом году Украина получила по категориям гражданское общество (5), избирательный процесс (4.50), независимые СМИ (3.75) и местное демократическое управление (3.25).

Низкие оценки Украина получила по категориям: коррупция (2.25), судопроизводство и его независимость (2.50), демократическое управление на государственном уровне (2.50).

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Как добавили докладчики, президент Украины Владимир Зеленский столкнется с вызовом "ожиданий общественности, доверия с его стороны, сохранения этого доверия и реструктуризации коррумпированной системы без нарушения демократических норм".

Украина упоминается в докладе на уровне со странами Балтии, с Польшей, Болгарией, Грузией и Арменией, как страна, где "разношерстные группы крайне правых, насильственных групп экстремистов громко заявили о себе". Хотя феномен этих групп не новый, он представляет собой определенную угрозу демократизации.

По сути, проблемами являются (или могут быть) силовые структуры и группы, которые они прикрывают. Насилие должно оставаться за государством, как только оно позволяет какой-то группе граждан безнаказанно совершать насилие над другой группой граждан - это тревожный звоночек.

А также большую роль играет коррумпированность и непрозрачность государственного аппарата. В частности по Украине правозащитники советуют США и Европе сделать продвижение демократии и прав человека приоритетом двусторонних отношений, поддерживая прозрачность и подотчетность процесса управления с привлечением гражданского общества.

А что там у соседей?

Далее - ситуация в соседних странах. Один из основных механизмов демократий, который позволяет этому режимному типу быть эффективным - это распределение власти между различными институтами, чтобы вся полнота власти не принадлежала никому. А также - ротация и сменяемость кадров.

Мировым трендом остается попытка манипулировать демократическими механизмами, недемократиями. Обычное дело - имитация. Японский философ Фрэнсис Фукуяма после падения Берлинской стены предсказывал "конец истории", мол, теперь все страны демократизируются.

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Но произошло нечто иное - исчезли тоталитарные режимы, по существу, а вот авторитаризмы и демократии "гибридизируются" и имитируют друг друга. Фукуяма и сам успел признать преждевременность своих ожиданий.

Например, "гибридный авторитаризм" России продолжает имитировать выборы и другие сугубо демократические механизмы. Некоторые исследователи, в частности политолог Екатерина Шульман считает, что таким образом вероятность незаметной, но медленной демократизации России возрастает.

Схожая ситуация в Казахстане - там режимная трансформация, конечно, движется в сторону демократизации, однако очень ненадежным способом.

Проверку на прочность проходят и режимы Венгрии и Польши. В Польше, например, сегодняшняя власть пытается сломать институт судейства, подчинив его себе. Попытки президента Венгрии Орбана также указывают на его интенцию захватить больше власти, чем у него есть.

Доклад обращает внимание и на Трампа, который не так встал на защиту демократии, как поддержал вышеупомянутых субъектов. Хотя на примере самой Америки можно увидеть, что крепкие институты способны эффективно противостоять любым "популизмам".

Также в докладе вспомнили и усиление влияния Коммунистической партии Китая. Там, напомним, несколько лет назад политический режим трансформировался с отменой обязательной ротации власти. Сегодняшний глава партии "правит" куда дольше, чем должен был.

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