"Демагогия о первом лице государства": в России обидели Путина

Запись появилась в кованой оградой Русского музея примерно в 16:00 29 сентября. Фото: img.pravda.com

29 сентября на заборе Русского музея в Санкт-Петербурге написали бранную фразу в адрес президента РФ Владимира Путина.

Чтобы найти нарушителя, который это написал, по тревоге подняли полицию, сообщает росСМИ "Фонтанка".

"На заборе Русского музея неизвестный развел демагогию о первом лице государства", - пишет оно.

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Запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16:00 29 сентября. О ней сообщили свидетели, после чего сразу приехали наряды полиции. Они "показали оскорбительное сообщение в адрес Путина, а также Федеральной службы безопасности".

Вскоре с помощью камер видеонаблюдения вандала разыскали. Им оказался 42-летний Игорь Соколов. Мужчина не дает показаний и не говорит, почему написал оскорбление. Относительно Соколова возбуждено уголовное дело по статье "вандализм".

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