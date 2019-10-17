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четверг, 17 октября 2019 07:53

Дело Фрумана-Парнаса: задержали еще одного подозреваемого

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Дело Фрумана-Парнаса: задержали еще одного подозреваемого
Дэвид Корреа специально прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы сдаться властям по собственному желанию. Фото: i.obozrevatel.com

Бизнесмена Дэвида Корреа, который причастен к обвинениям в отношении других бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, арестовали в США.

Его задержало ФБР в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Кеннеди, сообщает BBC.

Предприниматель специально прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы сдаться властям по собственному желанию, сообщили в прокуратуре Южного округа Манхэттена.

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Перед этим в Сан-Франциско арестовали 46-летнего бизнесмена украинского происхождения Андрея Кукушкина. Он также фигурирует в уголовном деле против Парнаса и Фруман.

В США арестованы бизнесмены из штата Флорида Игорь Фруман и Лев Парнас.СМИ пишет, что арестованные жертвовали средства в номинационный комитет Трампа. Их арестовали по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

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17
октября

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