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четверг, 10 октября 2019 18:45

Задержали бизнесменов, которые помогали Джулиани по делам, связанным с Украиной

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Задержали бизнесменов, которые помогали Джулиани по делам, связанным с Украиной
В США задержали Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Фото: НВ

В США арестованы бизнесмены из штата Флорида Игорь Фруман и Лев Парнас.

Они помогали адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани в делах, связанных с Украиной, сообщает The Wall Street Journal.

СМИ пишет, что арестованные жертвовали средства в номинационный комитет Трампа. Их арестовали по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Арестованные находятся под следствием офиса прокуратуры Манхэттена. Они предстанут перед Федеральным судом штата Вирджиния в четверг вечером.

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Бизнесмены жертвовали на избирательные кампании Республиканской партии, в частности на кампанию Трампа. По данным Федеральной избирательной комиссии, Фруман и Парнас в мае прошлого года передали $ 325 тыс. протрамповскому фонду America First Action.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлично дело в отношении украинской частной газодобывающей компании "Бурисма", в наблюдательный совет которой входил сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

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10
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