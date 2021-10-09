Делегация США летит в Афганистан. Фото: aljazeera.com

Делегация США встретится с лидерами "Талибана" в катарской Дохе в субботу и воскресенье.

Это будет первая встреча на высшем уровне, с тех пор как Вашингтон вывел свои войска из Афганистана, сообщает Reuters.

"Эта встреча не посвящена признанию или предоставлению легитимности", отметили в администрации президента США. Штаты "по-прежнему убеждены в том, что любая легитимность должна быть заработана действиями талибов. Им необходимо иметь устойчивый послужной список".

На встрече представители США должны донести талибам, что не позволят Афганистану вновь стать центром "Аль-Каиды" или других экстремистов. Также на группировку будут давить, чтобы улучшить доступ к гуманитарной помощи.

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В состав американской делегации войдут официальные лица из Государственного департамента, USAID и разведывательного сообщества США.

Россия пригласит представителей талибов на международные переговоры по Афганистану, которые планирует провести в Москве 20 октября. Переговоры пройдут после саммита G20 по Афганистану 12 октября. Его цель - помочь стране избежать гуманитарной катастрофы после прихода к власти талибов в середине августа. В последнее время Москва начала сотрудничать с "Талибаном", но не признала группировку, которая запрещена в России как "террористическая". В отличие от стран Запада, которые поспешили эвакуировать дипломатов после прихода талибов, Россия сохранила посольство в Кабуле.