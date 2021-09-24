Делегация РФ не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ

Россия входит в так называемую красную зону, поскольку там не используются Covid-вакцины AstraZeneca, Moderna или Pfizer. Фото: lickr.com/parliamentaryassembly

Российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за прививочных ограничений.

Об этом заявил глава делегации РФ в Ассамблее Петр Толстой, пишет "Интерфакс".

Франция не признает российскую вакцину "Спутник V". Поэтому передвижения российских депутатов ограничено. Это и обусловило решение отказаться от поездки в Страсбург.

Но российская делегация будет следить за работой дистанционно.

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Осенняя сессия ПАСЕ состоится в Страсбурге с 27 по 30 сентября 2021 года в смешанном формате. ПАСЕ приняла резолюцию по крымским татарам. Она подтверждает, что не признает оккупацию Крыма и Севастополя Россией. Крым - это Украина. ПАСЕ отмечает серьезное насилие, включая пытки, похищения, запрет мирных митингов и другие нарушения прав человека, которые совершают против крымских татар представители российского режима.