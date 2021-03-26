Действия России и Китая в отношении Covid-вакцин являются войной нового типа - Макрон

ЕС разработал комплексную политику, которая позволит выйти на объемы производства около 2-3 млрд доз вакцин в год. Фото: Reuters

Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за пандемии и действий России с Китаем в отношении Covid-вакцин.

Эти страны пытаются влиять на ход событий своими вакцинами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Figaro. Европе же нужно стать самостоятельной в вопросе производства вакцин от Covid-19.

"Мы создали возможность производить вакцину. Находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения. Мы сможем удовлетворить наши потребности и массово экспортировать", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что ЕС разработал комплексную политику, которая позволит выйти на объемы производства около 2-3 млрд доз вакцин в год уже во второй половине 2021-го.

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Франция не поддерживает предложение Израиля заключить двустороннее соглашение о признании паспортов вакцинации против Covid-19 Для упрощения путешествий граждан.