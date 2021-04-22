Дегустаторы просят приоритетной вакцинации из-за возможной потери вкуса и обоняния

Французский дегустатор Софи Паллас снова учится различать запахи после того, как переболела коронавируса / Reuters

Французские дегустаторы вина попросили власть сделать для них вакцинацию против Covid-19 приоритетной, потому что те, кто болел коронавируса, теряют вкус и обоняние.

Более трети дегустаторов вина во Франции, которые переболели Covid-19 заявили, что коронавирус негативное влияние на их способность выполнять свою работу. Об этом пишет Independent.

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Потеря вкуса и обоняния - главный симптом коронавируса и ночной кошмар для тех, чья работа основана на тонкой чувствительности к вкусам и запахам.

После того как дегустатор Софи Паллас переболела коронавируса, она не может больше чувствовать тонкие запахи и вкусы, которые нужны ей в работе.

Винодельческая промышленность Франции обеспокоена. Такие энологи, как Паллас, являются экспертами в этой области. Они консультируют виноделов на этапах дистилляции, купажирования и розлива вина в бутылки. Некоторые студенты-дегустаторы во Франции покинули обучение за того, что заболели коронавируса.

Профсоюз дегустаторов Франции обратилась к президенту и премьеру с просьбой сделать прививки дегустаторам приоритетным.

Дегустация в основе профессионального винодела. На каждом этапе, от сбора винограда до розлива в бутылки, оценка качества вина и связанных с этим технических решений проходит через дегустацию.

Во Франции 76 тыс. виноделов. Страна является вторым в мире производителем вина с 4,2 млрд литров вина в год, уступая только Италии (4,75). В 2019 году французские вина занимали второе место в торговом балансе страны после авиации с оборотом 12,7 млрд евро. Около полумиллиона французов работает в отрасли. В 2020 году оборот в отрасли упал на 11,3%.