Де-факто Беларусь стала частью российского пространства - Муждабаев

Айдер Муждабаев: "Лукашенко полагает, что еще жив, но на самом деле он политический труп". Фото: Радио Свобода

После ареста оппозиционера Романа Протасевича Беларусь де-факто стала частью российского пространства, сказал Gazeta.ua журналист Айдер Муждабаев.

"Запрет полетов над Беларусью – правильный шаг, – говорит он. – Я думаю, чем хуже для Беларуси – тем лучше для нас. Потому что это – ближайший союзник России, в том числе и военный. Не понимаю многолетних иллюзий в отношении Лукашенко, что он проводит независимую внешнюю политику. Еще в период президентства Петра Порошенко он обещал, что Беларусь не станет плацдармом для наступления русских сил на Украине. Возникает вопрос – существует ли такая страна, как независимая Беларусь? Де-факто она уже стала частью российского пространства. Лукашенко во многом зависит от решений Кремля.

Мне импонирует, что Украина одна из первых ввела запрет на авиаперелеты через Беларусь. Вообще любые санкции со стороны Запада против Беларуси актуальны. Потому что жесткие санкции, направленные на Минск, ударят по Москве. Беларуси уже все равно, это территория российского влияния. Поэтому я приветствую введение любых санкций. Но, боюсь, кроме ограничения полетов ничего не будет. Потому что есть проблемы внутри Европейского Союза, есть проблемы в отношениях между Германией и США. Поэтому на нечто большее ЕС не пойдет".

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Лукашенко, пойдя на такое обострение, переступил черту, из-за которой нет возврата.

"После этого уже не будет никаких переговоров между ним и Западом. Он полагает, что еще жив, но на самом деле он политический труп. Он полностью находится под колпаком у Путина", – считает Айдер Муждабаев.

В Минске экстренно посадили пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной назвали сообщения о его якобы минировании. В то же время в аэропорту задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.