Давний союзник Путина заявил о начале мировой войны

Союзник Путина заявил, что мировая война уже началась. Фото: pixabay.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкционный механизм влияния на экономики отдельных стран предпосылкой для перерастания ситуации в вооруженный конфликт всемирного характера.

Венесуэльский лидер, который поддерживает российскую агрессию в Украине, осудил 9 марта экономические санкции западных стран против РФ.

"Существует реальная опасность, что в современном мире начнется ядерная война. Венесуэла бьет в набат", - написал он в Twitter.

Мировая война уже началась и ее первая фаза носит экономический характер, считает Мадуро.

"Санкции, эмбарго, неопределенность с поставками нефти, топлива, железа, зерновых и сырья в общем, неопределенность с ценами на продовольствие, энергоресурсы, а также с использованием валют, финансовых систем являются признаками глобального противостояния", - считает он.

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Давний союзник президента РФ Владимира Путина призвал международное сообщество отказаться от дальнейшего расширения санкционного противостояния, которое, по его мнению, может поставить под угрозу существование человечества и планеты "в случае ядерной войны".

"Венесуэла делает скромный вклад в мировую геополитику, но наше слово имеет вес", - добавил Мадуро.

Такие заявления прозвучали на фоне контактов делегации Белого дома с Мадуро. Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры по закупке венесуэльской нефти в связи с запретом импорта нефти из РФ. Ранее США ввели ряд санкций против Каракаса в попытке заставить Мадуро отказаться от власти. С 2019 года в Венесуэле запрещено торговать своей сырой нефтью, продажа которой составляет 96% доходов страны, на американском рынке.