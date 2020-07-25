Дания запретила строительство "Северного потока-2"

Дания приостановила разрешение на строительство "Северного потока-2". Фото: REUTERS

Власти Дании временно запретила строительные работы по прокладке газопровода "Северный поток-2", который принадлежит дочери российской компании Газпром.

Причина этого - нерест трески в Балтийском море, во время которого любые строительные работы не допускаются по экологическим причинам, сообщает Die Welt.

Нерест трески в Балтийском море продолжается в июле-августе. Таким образом, прокладка "Северного потока-2" может восстановиться уже в сентябре. На это надеется и Россия, которая в мае направила для этого свой трубоукладчик "Академик Черский".

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В начале июля власти Дании позволила "Черскому" продолжать строительство "Северного потока-2". Сделать это позволили при условии, что строительство будут вести за пределами зоны, где нельзя использовать суда с якорным позиционированием, поскольку там есть затопленые запасы химического оружия.

"Северный поток-2" - вторая ветвь морского трубопровода, который Россия строит через Балтийское море от побережья России до побережья Германии. С севера Германии газ из трубопровода должен поставляться в Центральную Европу, обеспечивая потребности Германии, Австрии, Чехии и ряда других стран. В случае завершения строительства этого трубопровода Россия получила бы возможность полностью отказаться от традиционных путей поставки своего газа, в частности с помощью ГТС Украины.