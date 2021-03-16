Covid-19. Украина в пятерке лидеров европейского антирейтинга

За прошедшие сутки в мире диагностировали более 336 тыс. новых заражений Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Бразилии и Индии.

По темпам распространения инфекции Украина занимает 11-е место в мировом антирейтинге и 5-е среди стран Европы, пишет сайт Worldometers.

В США зафиксировали более 45 тыс. новых больных, в Бразилии – более 42 тыс. случаев инфицирования, а в Индии – более 24 тыс. Свыше 15 тыс. больных зарегистрировали в Турции и Италии. Далее по количеству заболевших в антирейтинге находятся Польша и Россия.

Всего в мире 97 млн больных уже вылечились. Подтверждено 2 671 776 смертей от Covid-19. Продолжают бороться с болезнью более 21 млн человек.

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За последние сутки в Украине обнаружили 9642 новых больных коронавирусом. Из них детей - 474, медработников - 313. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 477 190 украинцев. Умерли 28 697 пациентов, из них 264 за последние сутки.