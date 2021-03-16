Covid-19. Украина в пятерке лидеров европейского антирейтинга

 
Ексклюзивы
1/5
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 603
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3339
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 153
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 540
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2628
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1134
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 531
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2898
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1467
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 21780
Фото
Все фото
6
5
6
5
13
Мощнейшая за последнее десятилетие песчаная буря накрыла страну
Мощнейшая за последнее десятилетие песчаная буря накрыла страну
Объявили победителей премии &quot;Грэмми-2021&quot;
Объявили победителей премии "Грэмми-2021"
&quot;Холодную воду подают бесплатно, а на коммунальных не экономим&quot; - украинка о жизни в Андорре
"Холодную воду подают бесплатно, а на коммунальных не экономим" - украинка о жизни в Андорре
Українка розповіла, ким вигідно працювати в Андоррі
Українка розповіла, ким вигідно працювати в Андоррі
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Видео
Все видео
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Свадебную процессию с вертолета посеяли деньгами
Свадебную процессию с вертолета посеяли деньгами
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Соперник случайно трижды упал: как Лукашенко победил в гонке Минской лыжни
Соперник случайно трижды упал: как Лукашенко победил в гонке Минской лыжни
Билли Айлиш завоевала "Грэмми" за саундтрек к бондиане
Билли Айлиш завоевала "Грэмми" за саундтрек к бондиане
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 819
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2745
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 405
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 900
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
вторник, 16 марта 2021 09:58

Covid-19. Украина в пятерке лидеров европейского антирейтинга

  Комментировать

За прошедшие сутки в мире диагностировали более 336 тыс. новых заражений Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Бразилии и Индии.

По темпам распространения инфекции Украина занимает 11-е место в мировом антирейтинге и 5-е среди стран Европы, пишет сайт Worldometers.

В США зафиксировали более 45 тыс. новых больных, в Бразилии – более 42 тыс. случаев инфицирования, а в Индии – более 24 тыс. Свыше 15 тыс. больных зарегистрировали в Турции и Италии. Далее по количеству заболевших в антирейтинге находятся Польша и Россия.

 

Всего в мире 97 млн больных уже вылечились. Подтверждено 2 671 776 смертей от Covid-19. Продолжают бороться с болезнью более 21 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доктор Комаровский рассказал, как преодолеть постковидний синдром

За последние сутки в Украине обнаружили 9642 новых больных коронавирусом. Из них детей - 474, медработников - 313. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 477 190 украинцев. Умерли 28 697 пациентов, из них 264 за последние сутки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-19. Украина в пятерке лидеров европейского антирейтинга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
марта

Диктатор применил газовую атаку против собственного населения

Журналист провел 7 лет в плену исламистов

Пилот посадил вертолет и пригрозил открыть огонь по своим

Самое читаемое
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 11529
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
 Просмотров: 10746
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом Просмотров: 9423
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
 Просмотров: 9298
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой Просмотров: 9181
Мир
Беларусь и Россия намерены объединить военные силы
Беларусь и Россия намерены объединить военные силы Просмотров: 27
Мать подделала эротические видео, чтобы подставить конкуренток дочери из группы поддержки
Мать подделала эротические видео, чтобы подставить конкуренток дочери из группы поддержки Просмотров: 135
Совет ЕС продлил санкции против России
Совет ЕС продлил санкции против России Просмотров: 54
Католическим священникам запретили благословлять однополые браки
Католическим священникам запретили благословлять однополые браки Просмотров: 108
Диктатор применил газовую атаку против собственного населения
Диктатор применил газовую атаку против собственного населения
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
26
Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
7
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
3
Университет призвал не использовать слова "мама" и "папа"
1
Над Дубинским нависли черные тучи
Голосов: 33
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть