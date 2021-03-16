Коронавирус подтвердили почти у 10 тыс. украинцев. Где больше всего

За последние сутки в Украине обнаружили 9642 новых больных коронавирусом. Из них детей - 474, медработников - 313.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 477 190 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 16 марта сообщает Минздрав.
Умерли 28 697 пациентов, из них 264 за последние сутки. Выздоровели - 1 232 209, за последние сутки - 6202.
Львовщина обошла другие регионы по количеству заражений. Там обнаружили 1065 новых больных. Далее Киев - 999, Винницкая - 924, Одесская - 728 и Харьковская - 596 области.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 999 случаев;
Винницкая область - 924 случая;
Волынская область - 176 случаев;
Днепропетровская область - 269 случаев;
Донецкая область - 286 случаев;
Житомирская область - 130 случаев;
Закарпатская - 554 случая;
Запорожская область - 307 случаев;
Ивано-Франковская область - 467 случаев;
Киевская область - 512 случаев;
Кировоградская область - 46 случаев;
Луганская область - 101 случай;
Львовская область - 1065 случаев;
Николаевская область - 416 случаев;
Одесская область - 728 случаев;
Полтавская область - 313 случаев;
Ровенская область - 235 случаев;
Сумская область - 155 случаев;
Тернопольская область - 287 случаев;
Харьковская область - 596 случаев;
Херсонская область - 30 случаев;
Хмельницкая область - 253 случая;
Черкасская область - 243 случая;
Черновицкая область - 527 случаев;
Черниговская область - 23 случая.
17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с 4 уровнями эпидемической опасности распространения Covid-19. Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов зеленый, желтый, оранжевый или красный уровни эпидемической опасности. В красной зоне находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская. А также город Винница.
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