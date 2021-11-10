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Covid-19. Человечество ждет ежегодная вакцинация, несмотря на бустерную дозу

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Covid-19. Человечество ждет ежегодная вакцинация, несмотря на бустерную дозу
Вакцинация – единственный эффективный способ защититься от коронавируса. Фото: Reuters

Человечеству придется привыкнуть к ежегодной ревакцинации от Covid-19.

"Похоже, есть шанс, что это превратится в ежегодную ревакцинацию", - сказал генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла во время выступления в вашингтонском аналитическом центре "Атлантический совет".

Третья, бустерная, доза "дает очень-очень высокий уровень защиты", который превышает даже максимальный уровень после двух первых прививок. "Но вопрос в том, сколько это продлится. Мы знаем, что через шесть месяцев после второй дозы мы наблюдали снижение иммунитета. Нам нужно наблюдать в течение шести-семи-восьми или даже девяти месяцев после введения бустерной дозы", - отметил Бурла.

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Предварительные оценки свидетельствуют, что после третьей дозы иммунитет остается сильным в течение года. Но окончательные результаты научных исследований не всегда оправдывают ожидания, добавил он.

"Нам нужно подождать и увидеть. Однако вероятный сценарий – это ежегодная ревакцинация", - заметил Бурла.

За все время пандемии в Украине заболело почти 3,033 млн украинцев. Из них 70 842 умерли.

С начала вакцинации полностью вакцинировано почти 7,763 млн человек. 93,2% госпитализированных на прошлой неделе – не вакцинированы и не получили ни одной дозы вакцины. Вакцинация – единственный эффективный способ защититься от коронавируса, предупреждает Минздрав.

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