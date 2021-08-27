Число жертв теракта в Кабуле возросло до 170 человек

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Число жертв в результате взрыва в аэропорту Кабула возросло до 170.

Об этом сообщило издание CBS.

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Об увеличении погибших проинформировал представитель афганского министерства здравоохранения. Большинство жертв оказались гражданами Афганистана.

Также известно, что из 13 погибших американских военных 10 были морскими пехотинцами.

26 августа 2021 года стал самым смертоносным днем ​​для войск США в Афганистане за последние 10 лет.

В результате нападения ранили не менее 18 американских военных.

26 августа в аэропорту Кабула произошел теракт. Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт Кабула, жертвами которой стали десятки людей. Сопричастность ИГИЛ к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании.