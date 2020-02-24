Число жертв коронавируса в Италии растет

В Италии изолировали 10 муниципалитетов. Фото: Reuters

В Италии зафиксировали пятую смерть от коронавируса.

В больнице скончался 88-летний мужчина, который проживал в регионе Ломбардия, передает ANSA.

Заражение смертельным вирусом диагностировали у 219 человек.

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Итальянская власть объявила чрезвычайные меры по борьбе с распространением вируса. 10 муниципалитетов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 тыс. жителей оставаться дома. Закрыли школы, университеты, музеи, памятники и библиотеки. Запретили проведение массовых мероприятий. Отменили несколько футбольных матчей и досрочно завершили карнавал.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку. 11 февраля коронавирусу присвоили официальное название - Covid-2019.