Число жертв авиакатастрофы на Филиппинах резко возросло

По свидетельствам очевидцев, было видно, как несколько солдат выскакивали из самолета. Фото: Reuters

По меньшей мере 45 человек погибли после того, как в городе Сулу упал самолет ВВС Филиппин C-130, в котором было более 80 пассажиров. Об этом пишет CNN Philippines.

Министр обороны Дельфин Лоренцана заявил, что на борту самолета было трое пилотов, пять членов экипажа, а остальные - солдаты, которые направлялись в Джоло с Кагаян-де-Оро.

На сегодняшний день сорок девять раненых солдат спасены и госпитализированы, еще пять человек остаются в розыске, тогда как четверо гражданских также получили ранения. По свидетельствам очевидцев, было видно, как несколько солдат выскакивали из самолета, прежде чем он упал на землю, избавляя их от взрыва.

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Лоренцана сообщил, что уже распорядился провести полное расследование инцидента, которое начнется "как только операция по спасению и восстановлению будет завершена".

4 июля на Филиппинах разбился самолет Lockheed C-130 Hercules. На борту самолета находились 92 человека. Большинство из них недавно выпустились из армии.