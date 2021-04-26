Чиновникам прислали по почте окровавленный нож и патроны

В министерство прислали нож с красными метками. Фото: RTVE

Министерство промышленности, торговли и туризма Испании получило конверт с окровавленным ножом.

Он поступил на имя главы ведомства Рейеса Марото, сообщает RTVE.

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За несколько дней до этого министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка, глава Гражданской гвардии Мария Гамес и глава левой партии "Подемос" Пабло Иглесиас получили конверты с патронами.

В отличие от предыдущих, на последнем листе указан отправитель. Внутри конверта обнаружили нож среднего размера с красными метками, компакт-диск, листы бумаги с распечатанными сообщениями с WhatsApp и Twitter и некоторые записи.

Продолжается расследование.

В США заявили о причастности России к взлому американских правительственных сетей. Хакеры с 2018 года перешли от распространения вредоносных программ к тактике взлома "облачных" ресурсов, электронной почты.