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Четырех солдат были убиты, когда они были в засаде подозреваемых боевиков в центральной части Мали. Об этом пишет Reuters.

В заявлении армии Мали говорится, что патруль попал в засаду вблизи города Лере в воскресенье утром.

Нападение произошло в то время, когда Франция, развернула в Мали более 5000 солдат по борьбе с терроризмом для помощи в борьбе с боевиками, заявила о возобновлении совместных военных операций с Мали после того, как они были приостановлены после переворота.

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В регионе Малые ведется борьба с исламистскими боевиками, связанными с Аль-Каидой и Исламским государством. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

В результате взрыва автомобиля на военной базе Колумбии 36 человек получили ранения. Взрыв произошел в городе Кукута у границы с Венесуэлой.