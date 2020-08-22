Чешского президента Земана госпитализировали

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали с травмой руки.
Главу государства доставили в Центральную больницу Праги, ему предстоит операция, сообщил Twitter его пресс-секретарь.
"Сегодня вечером президент был госпитализирован из-за травмы руки. Ему предстоит операция", – отметил он.
Пресс-секретарь уточнил, что угрозы для жизни главы государства нет.
"Президент поддерживает контакты со своей семьей и сотрудниками", – добавил Овцачек.
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Напомним, Милош Земан умеренно пророссийский президент Чехии. Он неоднократно поддерживал Россию и однажды заявил, что Крым не украинский.
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