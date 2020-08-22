Чешского президента Земана госпитализировали

 
Ексклюзивы
1/5
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 1251
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
1 Просмотров: 1152
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 279
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 306
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1908
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 540
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
7 Просмотров: 2799
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 126
Фото
Все фото
8
3
6
3
21
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Видео
Все видео
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Лукашенко в вертолете и с автоматом прилетел во Дворец независимости
Лукашенко в вертолете и с автоматом прилетел во Дворец независимости
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 306
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 540
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 4860
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3168
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6678
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 981
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 02:36

Чешского президента Земана госпитализировали

  Комментировать
Чешского президента Земана госпитализировали
Земана госпитализировали в больницу. Фото: Reuters

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали с травмой руки.

Главу государства доставили в Центральную больницу Праги, ему предстоит операция, сообщил Twitter его пресс-секретарь.

"Сегодня вечером президент был госпитализирован из-за травмы руки. Ему предстоит операция", – отметил он.

Пресс-секретарь уточнил, что угрозы для жизни главы государства нет.

"Президент поддерживает контакты со своей семьей и сотрудниками", – добавил Овцачек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Чехии все же поедет на 9 мая в Москву

Напомним, Милош Земан умеренно пророссийский президент Чехии. Он неоднократно поддерживал Россию и однажды заявил, что Крым не украинский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чешского президента Земана госпитализировали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 12060
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 10737
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 9351
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 8433
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 7812
Мир
Трамп стал официальным кандидатом на выборы в США от Республиканской партии
Трамп стал официальным кандидатом на выборы в США от Республиканской партии
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летательное оружие
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летательное оружие Просмотров: 9
Отравление Навального: США пригрозили жесткими санкциями
Отравление Навального: США пригрозили жесткими санкциями Просмотров: 27
Подростки нашли кувшин с золотыми монетами
Подростки нашли кувшин с золотыми монетами Просмотров: 171
Евросоюз введет санкции против 15-20 лукашенковских чиновников
Евросоюз введет санкции против 15-20 лукашенковских чиновников Просмотров: 18
Больше всего комментируют
7
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
5
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
4
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
4
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
Голосов: 3104
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua