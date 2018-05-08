"Черный лебедь" уже в полете: как оценивают новый президентский срок Путина

Владимир Путин, переизбранный на четвертый президентский срок, 7 мая принял присягу. Фото: m.tvc.ru

Владимир Путин, переизбранный на четвертый президентский срок, 7 мая принял присягу и официально вступил в должность президента России. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце, куда Путин отправился из своего рабочего кабинета в Кремле.

Чего ожидать от нового президентского срока Владимира Путина узнал currenttime.tv.

Михаил Ходорковский, бывший совладелец ЮКОСа:

"Он нарушает ту же Конституцию, на которую положил свою руку (во время присяги). Нарушает тем, что мошенническим путем, путем обмена с Медведевым снова пошел на пост президента страны.

У меня нет полной уверенности, что все шесть лет Путин останется у власти. Сегодня очевидно, что "черный лебедь" (в терминологии экономиста Нассима Талеба - труднопрогнозируемый и редко случается событие, которое имеет значительные последствия) уже в полете. Я думаю, что если бы такое событие, как "Зимняя вишня" (пожар в торговом центре в Кемерове, где погибли 64 человека) произошло в Москве, этой инаугурации пришлось бы проходить под гораздо более строгой охраной, если она вообще бы состоялась".

Виталий Манский, кинорежиссер:

"Он [Путин] лучше других понимает условность своих побед, условность народной любви, какую-то принудительность этого процесса.

Он даже не то, что устал, он живет с трудом. Но он понимает, что завел себя и страну в ситуацию, при которой он не может позволить себе пойти в сторону, исключительно из соображений безопасности. Эту безопасность ему никто не может гарантировать, разве что на территории, в лучшем случае, Китая.

Церемониалы его точно запредельно достали. Он сбивался пару раз в речи. Ранее он более тщательно относился к своей готовности в произношении речей на таких существенных мероприятиях, как инаугурация. И, в принципе, по выражению его лица видно, что уже нет эмоций".

Артемий Троицкий, музыкальный критик:

"Порядка в России нет и не будет. Надежды на порядок при Путине абсолютно невозможны. Пока этот человек будет ходить по этому зданию, думаю, в России к лучшему ничего не изменится. Остается надеяться лишь на то, что он сам изменится к лучшему, но что-то я сильно сомневаюсь, что эти изменения произойдут.

Думаю, он более или менее доволен тем, что происходит, но не столько в стране и вокруг нее, сколько у него самого. Народ более или менее ним задавлен, политическая конкуренция уничтожена, близкий круг смотрит ему в рот и перечить не смеет".

Евгений Киселев, журналист:

"Я не вижу никаких посылов, чтобы наступили лучшие времена. Мы сейчас в России живем, как жили в брежневские застойные годы. Это проявляется и во внешней политике, и в том, что одни и те же люди в течение почти двух десятилетий находятся у власти, у нас на глазах стареют, стареют, дурачатся, становятся все более оторванными от мира, от реальной жизни. Во внешней политике происходит то же самое, что происходило в конце 70-х - начале 80-х, в более поздний брежневский, затем андроповско-черненковское время.

Для того, чтобы начались изменения, нужен новый Горбачев. Вы видите Горбачева среди российских лидеров? Я пока нет. Хотя и Горбачев был до поры до времени незаметен. В России может быть все".

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Андрей Колесников, политолог Московского Центра Карнеги:

"Не думаю, что он что-то будет смягчать. В нем осталось что-то рациональное. О нем всегда говорили как о человеке рациональном. В последние годы эмоции берут верх над его рациональностью. Я думаю, что он будет все меньше рациональным и все более эмоциональным. Но ему хватает рациональности, чтобы балансировать свой внутренний круг. С одной стороны, нас кормит тысячелетняя история, с другой - у нас прорывы, технологий. И нельзя отставать от мира, и у нас свобода предпринимательства откуда-то возьмется.

И вот на этой колымаге он и будет ехать весь этот самый четвертый срок. На самом деле, у нас постепенное ухудшение ситуации. Потому что все разговоры об улучшении реальных доходов и рост экономики - это рост с очень низкой базой, после очень большого провала. И на самом деле, это депрессия. Я думаю, что она будет продолжаться и дальше. К Путину, мне кажется, большинство населения относится весьма индифферентно, как жена относится к сильно устаревшему для нее мужу: "Плохонький, но наш. Пусть будет такой, чем какой-то другой - не знаешь, чего от него ждать. С ним как-то еще проживем. Ну, если он еще захочет побыть, пусть еще поработает и после 2024 года".

Президент США Дональд Трамп поздравил российского президента Владимира Путина с инаугурацией на 4 срок. В поздравлении официальный Белый дом заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.