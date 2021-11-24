Черновик Альберта Эйнштейна продали за кругленькую сумму

Теорию опубликовали в 1915 году. Фото: Reuters

В Париже черновик с расчетами физика Альберта Эйнштейна, в котором он пытался сформулировать теорию относительности, продали на аукционе Christie's за $13 млн.

Имя покупателя не раскрывают, пишет BBC.

"Это одна из двух рукописей, которые сохранились. Они демонстрируют работу физика-теоретика над его большим научным прорывом и показывают ряд ошибок Эйнштейна в процессе формулирования теории", - утверждает эксперт аукционного дома Винсент Белло.

Расчеты были сделаны между 1913 и 1914 годами Эйнштейном и его швейцарским коллегой Мишелем Бессо. Именно он сохранил документ, содержащий 54 страницы расчетов, выполненных черной ручкой.

Теорию опубликовали в 1915 году. Она изменила представление человечества о пространстве, времени и гравитации.

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Два бриллиантовых браслета Марии Антуанетты продадут на аукционе. За них планируют получить более $4 млн. Браслеты из серебра и желтого золота состоят из трех нитей и содержат 112 бриллиантов. Их продают на аукционе Christie's в Женеве. Эти драгоценности были среди немногих уцелевших вещей, присланных из Франции за два года до того, как Марию Антуанетту и мужа, короля Людовика XVI, арестовали во время Французской революции и обезглавили в 1793 году.