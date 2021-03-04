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пятница, 05 марта 2021 07:00

Черчилль произнес речь, с которой началась Холодная война

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Черчилль произнес речь, с которой началась Холодная война
Фултонской речь Черчилля / Wikipedia

5 марта 1946-го премьер Великобритании Уинстон Черчилль произносит одну из самых известных своих речей, в которой осуждал политику СССР в Европе. Фултонская речь стала началом Холодной войны.

"От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике по всему континенту опустился железный занавес", - заявил Черчилль.

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Черчилль был переизбран премьером в 1945-м. Как британский лидер был приглашен в Вестминстерской колледж в городе Фултон, США, где выступил с речью.

Президент США Гарри Трумэн был рядом с Черчиллем и внимательно слушал речь. Британский лидер начал с восхваления США, которые, по его словам, стояли на вершине мировой мощи. Однако вскоре стало понятно, что основная цель выступления в том, чтобы отстаивать еще более тесные "особые отношения" между США и Великобританией - "великими державами англоязычного мира, которые должны координировать действия в организации и управлении послевоенным миром".

В частности, Черчилль предостерег от экспансионистской политики СССР. Кроме "железного занавеса", за которым оказалась Восточная Европа, британский премьер говорил о "пятой коммунистической колонне", которая действует в Западной и Южной Европе. Проводя параллели с катастрофическим умиротворением Гитлера перед Второй мировой войной, он говорил, что в отношениях с Москвой нет "ничего, чем бы Кремль не увлекался так сильно, как сила, и ничего, чего бы Москва не презирала больше, чем военную слабость".

Трумэн и много других официальных лиц в США тепло приняли выступление. Они верили, что СССР стремится к расширению, и только жесткая позиция может сдержать Москву.

Фраза Черчилля о "железном занавесе" сразу вошла в официальную лексику Холодной войны. Американские официальные лица с меньшим энтузиазмом восприняли призыв Черчилля к "особым отношениям" между США и Великобританией. Хотя они считали англичан ценными союзниками в Холодной войне, также понимали, что мощь Британии идет на спад, и не собирались быть пешками в играх Британской империи, которая разваливается.

В Москве Сталин осудил речь как "разжигание войны" и назвал слова Черчилля о "англоязычном мире" империалистическим "расизмом". Британцы, американцы и россияне, союзники в войне против Гитлера, менее чем через год после завершения Второй мировой войны, оказались по разные стороны "баррикад" Холодной войны.

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Дата
05
марта

Черчилль произнес речь, с которой началась Холодная война

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