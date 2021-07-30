Центр столицы перекрыли протестующие против ограничений для непривитых

Участники акции перекрыли центр словацкой столицы / SITA

Сотни людей в четверг, 29 июля, заблокировали движение в центре словацкой столицы Братиславы, протестуя против закона, который дает вакцинированным против Covid-19 более легкий доступ к общественным мероприятиям и местам.

Закон требует от людей, не сделавших прививки, сдавать ПЛР-тесты ради такого доступа. Его одобрил парламент в воскресенье, 25 июля, и подписала президент Зузана Чапутова в понедельник. Об этом пишет Reuters.

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Словакия присоединяется к растущему числу стран, которые также приняли законы, что вакцина или отрицательный ПЛР-тест будут необходимы для входа в кинотеатры, рестораны и другие закрытые помещения.

Группы протестующих собрались на площади перед резиденцией Чапутовой с утра. Их число увеличивалось в течение дня. Протест, хотя и был мирным, нарушил движение транспорта в городе. Но полиция не предприняла никаких действий для разгона толпы.

Аналогичная акция протеста прошла в прошлую пятницу перед зданием словацкого парламента, когда спецназ применил слезоточивый газ по людям, которые блокировали вход и забросали здание яйцами.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на четверг 35,7% словаков были полностью вакцинированы. Это один из самых низких показателей на душу населения в ЕС.

Президент США Джо Байден призвал ввести денежное вознаграждение людям, которые прививаются против коронавируса. Министерство финансов готово предоставить техническую помощь штатам, чтобы реализовать это предложение.