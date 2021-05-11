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вторник, 11 мая 2021 13:22

Чем закончится израильско-палестинский конфликт

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Чем закончится израильско-палестинский конфликт
Куса об израильско-палестинский конфликт: "Закончится перемирием". Фото: uifuture.org

У Израиля с Палестиной состоялись самые масштабные схватки за последние семь лет, сказал Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Илия Куса. Вспомнил, что в 2014 году 155 палестинцев были застрелены израильскими силовиками между Газой и Израилем.

"Совпали несколько событий перед обстрелами 10 мая. Во-первых, было решение Верховного суда Израиля о выселении части жителей одной общей местности в спорном районе Иерусалима. Во-вторых, в последние дни месяца Рамадана на храмовой горе собрались молиться мусульмане, а туда ворвались израильские силовики и это вызвало недовольство палестинцев. Добавились столкновения между еврейскими и арабскими радикалами на улицах Иерусалима, которые продолжаются с конца прошлой недели. Наложился вопрос выборов, которые должны пройти впервые за 15 лет на палестинских территориях, но их недавно перенесли. Израиль не разрешил проводить предвыборную кампанию в восточном Иерусалиме, который палестинцы до сих пор считают своей столицей", - рассказал Куса.

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В конце концов, это закончится очередным перемирием до нового социального взрыва, считает эксперт.

Непосредственного влияния на Украину конфликт не имеет.

"Это израильско-палестинские проблемные вопросы, которым уже более 70 лет." Рука Москвы "туда тоже не достигает", - добавил Куса.

Обстрелы начались через несколько минут после истечения срока ультиматума господствующей в секторе Газа исламистской группировки ХАМАС. Палестинские боевики требовали от Израиля до 18:00 по местному времени вывести войска из комплекса мечети Аль-Акса. Конфликт продолжается уже более недели через судебное слушание по израильско-палестинским спорам о собственности на землю. Произошли новые столкновения между полицией Израиля и палестинцами. В результате почти 200 раненых.

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Дата
11
мая

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