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понедельник, 10 мая 2021 13:36

В Иерусалиме возобновились столкновения: почти 200 людей ранены
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В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и полицией Израиля
Фото: Reuters
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и полицией Израиля
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и полицией Израиля
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и полицией Израиля
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и полицией Израиля

Утром в понедельник в Восточном Иерусалиме произошли новые столкновения между полицией Израиля и палестинцами. В результате почти 200 раненых.

Накануне Израиль закрыл место паломничества для евреев через растущее напряжение в стране. Последнее решение вызвало гнев у правых законодателей. Полиция также должна решить, разрешать ли запланированный ранее праздничный парад евреев-националистов в столице, поскольку это может привести к очередной эскалации. Об этом пишет Time of Israel.

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Полиция вошла в район Храмовой горы из-за нападения палестинцев на полицейский пост. Палестинский Красный Полумесяц сообщил о сотнях раненых.

Вместе с тем, запланированный на вечер парад с флагами, посвященный Дню Иерусалима, должен состояться. И его маршрут пролегает через шхемские ворота - один из центров беспорядков.

Полиция Израиля заявила, что в районе Храмовой горы и Старого города находятся тысячи жителей Палестинской автономии и арабских городов севера Израиля, которые прибыли специально для участия в беспорядках.

В Восточном Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями на Храмовой горе ночью 8 мая. Полиция применила силу после того, как палестинские прихожане начали бросать камни и файеры. Отмечается, что конфликт разгорелся возле мечети Аль-Акса. Впоследствии он перерос в бойню и массовые задержания. Полиция призвала прихожан разойтись мирно после окончания молитвы. Они призыв проигнорировали. Тогда силовики были вынуждены использовать спецсредства для разгона толпы.

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