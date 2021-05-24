Чем для Лукашенко закончится арест Протасевича

Алена Васильева: "Будет осуждение Лукашенко всем миром. Из статуса террориста он перейдет в статус международного террориста". Фото: Тарас Подолян

Сегодняшнее задержание в минском аэропорту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича – это месть белорусской оппозиции от самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Он стремится продемонстрировать активистам, выезжающих за границу, что достанет их в любом месте. Об этом Gazeta.ua рассказала белорусская оппозиционерка, политэмигрантка Алена Васильева.

"Будет осуждение Лукашенко всем миром. Из статуса террориста он перейдет в статус международного террориста, – утверждает она. – Он закроет для себя любые возможности отмежевания от России, о котором мечтал последние несколько месяцев. Сдавать страну ему не хочется. Конечно, не из-за любви к ней, а из-за жажды власти. Последние несколько месяцев протесты сошли на нет. Лукашенко уже отказывался подписывать дорожные карты с Москвой. Сказал, что это будет через два-три года. Решил сделать шаг в сторону – выторговать снятие санкций в обмен на политзаключенных. Ему бы это частично удалось. Но своим нелогичным поступком он все перечеркнул. Теперь придется обратиться к такой же персоне нон грата, как он сам, только более сильной – к Путину. Угроза полной ликвидации белорусского государства сейчас достигает 90 процентов".

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Протасевичу не угрожает смертная казнь, надеется оппозиционерка.

"Таких известных лиц Лукашенко будет пускать на обмен для снятия санкций. Он еще может потерять власть. Путину также не хочется иметь дело с террористом. Его можно заменить каким-нибудь новым лидером. В частности оппозиционным. Типа Бабарыко (Виктор Бабарыко, белорусский оппозиционер, банкир. – Gazeta.ua), возглавляющего Белгазпромбанк. Могут быть также последствия в виде санкций на авиакомпанию "Белавиа" – это будет полная невозможность для граждан Беларуси куда-то вылететь, а наземные границы и так закрыты".

Арест Протасевича – это запугивание Лукашенко политических мигрантов, уверена Алена Васильева.

"Он параноик. Не всегда действует с точки зрения логики. Почти полностью спилил сук, на котором сидит. Зачем задержали Протасевича? Прежде всего – ради мести. Показать всем оппозиционерам, которые выезжают за границу, что их достанут в любой точке мира. Считает Беларусь своей карманной страной. И когда кто-то не соглашается на его волю, мстит. За Протасевичем следили еще в Греции, с ним в самолет сели работники органов. Есть еще соображения по поводу того, что это многоходовка ФСБ, чтобы надавить на Лукашенко".

В Минске экстренно посадили пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной назвали сообщения о его якобы минировании. В то же время в аэропорту задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.