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понедельник, 06 сентября 2021 00:53

Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой - генсек ООН

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Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой - генсек ООН
Гуттериш добавил, что все проблемы отношения человека с природой известны и страны имеют инструменты для их решения. Фото: Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал человечество прекратить бессмысленную и саморазрушительную войну с природой. Он отметил, что для этого у правительств стран мира есть все инструменты для решения этой проблемы.

Об этом говорится в заявлении Антониу Гуттериша в Twitter.

"Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой. Провозглашение мира должно быть приоритетом для всех и везде", - написал он.

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Гуттериш добавил, что все проблемы отношения человека с природой известны и страны имеют инструменты для их решения.

"Что нам сейчас нужно, так это приверженность, амбиции и надежные обязательства всех стран", - добавил генсек ООН.

Организация Объединенных Наций подсчитала: ежегодно из-за загрязнения воздуха умирают свыше 7 млн человек.

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